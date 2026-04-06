Мъжете в Германия не могат да напускат страната задълго, без армията да им разреши (Обзор)

Берлин иска половин милион души войска до 2035 г.

Мъжете между 17 и 45 години в Германия ще трябва да изискват разрешение от армията, ако желаят да напускат страната за повече от три месеца. Правилото важи и в мирно време. То е част от мащабните промени относно военната служба, които Берлин прие в началото на годината.

В тях се изисква от всички 18-годишни германски момчета задължително да попълват въпросници за своята боеспособност, които след това се изпращат до въоръжените сили. Целта на новото законодателство е да привлече повече новобранци на доброволна служба в армията, но ако това не се случи, политическите сили в Берлин дадоха индикации, че може да бъде въведена задължителна казарма в близко бъдеще.

Първоначално мярката, изискваща от младите мъже да търсят разрешение от армията за излизане от страната за по-дълго, мина незабелязано. Но през последната седмица в страната избухнаха протести срещу нея след множество медийни публикации. Тази клауза би могла да засегне милиони мъже, които биха искали да работят, пътуват или учат в чужбина.

От германското министерство на отбраната потвърдиха, че новото правило е в сила от първи януари, но отказаха да разкрият колко точно молби за напускане на страната са получили за последните три месеца.

Говорител на ведомството обясни, че няма причина те да бъдат отхвърляни при липса на активни военни действия или задължителна военна служба.

“Регламентът е нужен, за да се гарантира надеждна и ефективна система за военна регистрация. В случай на извънредна ситуация трябва да знаем кои лица пребивават в чужбина за по-дълъг период от време”, обясни той.

Задължителната военна служба беше преустановена през 2011 г. по време на бившата канцлерка Ангела Меркел. Настоящият немски лидер Фридрих Мерц миналата година заяви, че иска да създаде най-силната конвенционална армия в Европа. Причината за това е увеличаващата се заплаха от Русия. Берлин си е поставил за цел до 2035 г. да има армия от близо половин милион души.

