Пакистан в надпревара с времето, за да помири САЩ и Иран (Обзор)

Сделка от две фази с името “Споразумението от Исламабад” цели прекратяване на огъня

В последен опит да се предотвратят удари по енергийна инфраструктура в Близкия изток държави - посреднички между САЩ и Иран, са изготвили предложение, което включва отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на огъня.

Това разкри “Аксиос”, позовавайки се на американски, израелски и регионални източници, запознати с преговорите. Офертата е била изпратена до Вашингтон и Техеран късно в неделя, като това става непосредствено след новия краен срок за отварянето на Ормуз, обявен от Доналд Тръмп. “Вторник, 20 ч източно време!”, написа той в “Трут соушъл” (3 ч сутринта българско време в сряда - б.р.).

По-рано реториката на американския президент стана доста агресивна - знак, че търпението му се изчерпва, особено предвид това, че неколкократно той вече смени крайния срок за протока. Малко преди да съобщи новия час, Тръмп заяви: “Вторник ще бъде денят на електроцентралите и на мостовете - всичко в едно, в Иран. Никога не е имало нещо подобно!

Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада - само гледайте! Слава на Аллах”

Но дори и при наличието на подобна заплаха от Тръмп близките до преговорите източници смятат, че е малко вероятно да се постигне частично споразумение до изтичането на последния обявен срок. Те подчертават обаче, че дипломатическите усилия в момента са единственият шанс да се предотврати драматична ескалация на конфликта, която най-вероятно ще включва масирани удари по иранска гражданска и енергийна инфраструктура и последващи ответни удари на Техеран срещу енергийни и водоснабдителни съоръжения на държавите от Персийския залив.

Според информация на Ройтерс този път главен посредник между САЩ и Иран е Пакистан. Страната е изготвила рамково споразумение за прекратяване на военните действия, което е било предадено на Вашингтон и Техеран. В документа се очертава двустепенен подход, който включва незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.

Източник, запазил анонимност, коментира, че всички елементи от предложението трябва да бъдат договорени преди вторник, а първоначалната сделка

ще бъде оформена като “меморандум за разбирателство”

и финализирана по електронен път от Исламабад - единствения канал за комуникация на преговорите. Служителят отбеляза, че началникът на пакистанската армия Асим Мунир е поддържал постоянен контакт в ранните часове на понеделник както с вицето на САЩ Джей Ди Ванс и емисаря Стив Уиткоф, така и с иранския външен министър Абас Арагчи.

Документът, който носи името “Споразумението от Исламабад”, предвижда незабавно прекратяване на огъня, а за по-широката сделка са предвидени допълнителни 15-20 дни. В предложението имало и регионална рамка за Ормуз, а ако САЩ и Иран подпишат, се очаква заключителни преговори да се проведат на място в Исламабад.

“Това е една от многото идеи”, коментира служител от Белия дом, който в следобедните часове на понеделник уточни, че документът не е подписан от Тръмп.

