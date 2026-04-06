Любомир Кючуков: Иран не е склонен да се съгласи с условията на САЩ

Иран не е склонен да се съгласи с условията, поставени от САЩ, коментира бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков пред NOVA NEWS.

Той допълни, че страната „до голяма степен беше подложена на условия за капитулация, но същевременно има самочувствието да иска повече, отколкото преди започване на военните действия".

Двата ключови въпроса около конфликта в Близкия изток остават смяната на режима в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Според Кючуков първият вече почти е излязъл от дневния ред, докато военната принуда за отваряне на протока изглежда трудно осъществима.

По думите му развитието на войната зависи основно от американския президент Доналд Тръмп, докато перспективите за прекратяване на конфликта ще зависят все повече от Иран.

"Страните от Залива и Арабския полуостров ще бъдат губещи в дългосрочен план, тъй като се поставя под въпрос тяхната роля като сигурен регион и стабилен финансов и логистичен център" каза още Кючуков. „Каквото и да се случи оттук нататък, последиците за региона ще бъдат тежки", добави той.

Дипломатът коментира и подписаното десетгодишно споразумение за сигурност между служебния кабинет и Украйна. „Третата точка на споразумението предизвиква въпросителни. Там се казва, че ако след прекратяване на войната в Украйна има отново агресия от страна на Русия, се свикват консултации на най-високо равнище от страните, подписали това споразумение, с вземане на мерки съобразно член 51 на устава на ООН. Този член дава възможност за индивидуални и колективни защитни действия, включително и военни, без съгласие на Съвета за сигурност на ООН", обясни Кючуков.