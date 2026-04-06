Нетаняху уволни началника на канцеларията си след расистки изказвания

Израелският премиер Бенямин Нетаняху уволни снощи началника на канцеларията си, който попадна в центъра на скандал, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че неговият приемник още днес стана обект на критики от страна на израелските медии.

"Зив Агмон ще напусне поста си в следващите дни с встъпването в длъжност на неговия приемник - Идо Норден", обяви Нетаняху в Екс, малко след като беше заявил, че Агмон ще остане на поста си.

Агмон попадна в центъра на скандал след расистки изказвания срещу евреи от марокански произход, които той нарече "бабуини". Той също така остро критикуваше представители на изборна длъжност на "Ликуд", партията на Бенямин Нетаняху, както и съпругата и сина на премиера, пише БТА.

След като прие извиненията му, израелският премиер в крайна сметка реши да го уволни. Новият началник на канцеларията Норден, обаче, още от днес стана мишена на критики от израелски журналисти, които го обвиняват по-специално, че е създал фалшиви профили в Екс, за да рекламира книгата си.

Норден, юрист и икономист, е председател на десния Форум на висшите държавни служители, който е много критично настроен към висшата държавна администрация.

Преди окончателното си назначаване Норден трябва да премине през проверка за сигурност, която да му позволи да работи в канцеларията на премиера, отбелязва АФП.