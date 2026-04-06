ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 2 победи и 2 загуби при старта на европ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22617250 www.24chasa.bg

Украински дрон удари руски кораб в Азовско море, има загинали

Кораб СНИМКА: Пиксабей

Руски кораб, превозващ пшеница в Азовско море, е бил изтеглен до брега след украинска атака с дрон, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

По данни на спасителните служби корабът е бил силно повреден от пожар и е започнал да потъва. Той е бил изтеглен до брега в руския Краснодарски край.

Анализатори предупреждават, че подобни инциденти увеличават рисковете за глобалната продоволствена сигурност и посочват и възможни последици за международната търговия със зърно, отбелязва Ройтерс.

На борда са открити две силно обгорели тела на жертви. Общият брой на загиналите е достигнал три. По-рано беше съобщено за загинал помощник-капитан.

Според руски медии корабът е превозвал пшеница от пристанището на град Азов, близо до Ростов, към пристанището на Кавказ в Керченския проток, откъдето обикновено се прехвърля на по-големи кораби за износ.

Консултантската компания "Совекон" определи случая като първото потъване на кораб със зърно в Черно и Азовско море от началото на войната през 2022 г. насам. "На фона на конфликта в Иран и фактическата парализа на дипломатическите отношения между Вашингтон, Москва и Киев рискът от по-нататъшна ескалация в региона изглежда се е увеличил значително", каза директорът на компанията Андрей Сизов.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)