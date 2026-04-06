Украински дрон удари руски кораб в Азовско море, има загинали

Руски кораб, превозващ пшеница в Азовско море, е бил изтеглен до брега след украинска атака с дрон, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

По данни на спасителните служби корабът е бил силно повреден от пожар и е започнал да потъва. Той е бил изтеглен до брега в руския Краснодарски край.

Анализатори предупреждават, че подобни инциденти увеличават рисковете за глобалната продоволствена сигурност и посочват и възможни последици за международната търговия със зърно, отбелязва Ройтерс.

На борда са открити две силно обгорели тела на жертви. Общият брой на загиналите е достигнал три. По-рано беше съобщено за загинал помощник-капитан.

Според руски медии корабът е превозвал пшеница от пристанището на град Азов, близо до Ростов, към пристанището на Кавказ в Керченския проток, откъдето обикновено се прехвърля на по-големи кораби за износ.

Консултантската компания "Совекон" определи случая като първото потъване на кораб със зърно в Черно и Азовско море от началото на войната през 2022 г. насам. "На фона на конфликта в Иран и фактическата парализа на дипломатическите отношения между Вашингтон, Москва и Киев рискът от по-нататъшна ескалация в региона изглежда се е увеличил значително", каза директорът на компанията Андрей Сизов.