Ердоган: Израел блокира мира

2460
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвини Израел в неделя, че подкопава всички усилия за прекратяване на военния конфликт с Иран и по този начин блокира мира. Той същевременно предупреди, че ефективното затваряне на Ормузкия проток разклаща световната икономика далеч извън енергийния сектор, пише Тurkiyetoday. 

След заседание на кабинета в Анкара Ердоган заяви, че израелското правителство продължава да саботира инициативите за прекратяване на войната. Той добави, че Турция полага искрени усилия да използва дори най-малката възможност за прекратяване на огъня и отваряне на пространство за преговори.

„Ако има дори най-малък да се отвори пространство за преговори, ние полагаме искрени усилия да го използваме", каза той след седмичното заседание на кабинета в турската столица.

Ердоган отбеляза, че Ормузкият проток не е обикновен морски път, а критичен коридор, през който преминава 20% от световния петрол и значителна част от природния газ. Той уточни, че проблемът не се ограничава само до енергетиката, а засяга също петрохимическите продукти, торовете, фармацевтичните суровини и важни стоки като хелий за производство на полупроводници.

Ердоган добави, че затварянето на протока разклаща глобалната икономика във всички области – от енергетика до селско стопанство, индустрия и технологии. Той посочи, че сметката на Европа за изкопаеми горива се е увеличила с 17 милиарда долара за последните 30 дни, цените на природния газ са се покачили с 100%, а на петрола – с 60%.

От началото на конфликта Турция е премахнала митата върху уреята, закупена на достъпни цени от алтернативни страни, и е спряла износа на торове, за да се гарантира достатъчно количество за вътрешния пазар.

Ердоган добави, че страната е активирала механизма за плаваща корекция на цените на горивата само пет дни след започване на конфликта и че увеличението на цената на дизела с 17 лири за литър и на бензина с почти 12 лири не е отразено на бензиностанциите, като разходът от 50 милиарда лири е поет от държавата.

