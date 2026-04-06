Най-малко 10 души са убити при израелски удар близо до училище в ивицата Газа

Най-малко 10 души бяха убити и още няколко - ранени, при израелски въздушен удар край училище в ивицата Газа, където са настанени разселени палестинци, предадоха Ройтерс, цитирана от БТА.

Преди израелския удар няколко палестинци са влезли в сблъсък с членове на подкрепяна от Израел милиция. Медици и местни жители съобщиха, че бойците са атакували училището, което се намира източно от бежанския лагер "Магази", в опит да отвлекат хора.

Според очевидците в един момент от израелски дронове са били изстреляни 2 ракети по посока на стълкновението, като най-малко 10 души са загинали и още няколко са ранени.

Засега не е ясен точният брой на убитите и ранените цивилни при атаката в най-гъстонаселения квартал в Газа.