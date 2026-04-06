България призова Иран да отвори Ормузкия проток

Генералният директор на "Двустранни отношения" в Министерството на външните работи (МВнР) Петко Дойков разговаря с посланика на Иран в България Алиреза Ирваш и призова страната да възстанови свободното корабоплаване през Ормузкия проток, съобщиха от МВнР, като уточниха, че разговорът е в рамките на редовния двустранен диалог.

България отново изрази своето категорично несъгласие с нанасянето на удари от иранска страна по държавите от Залива и призова Иран да възстанови свободното корабоплаване през Ормузкия проток, добавят от ведомството.

По време на срещата иранският посланик отново постави въпроса за предназначението на американските самолети, позиционирани на летище "Васил Левски". Посланик Дойков потвърди отново, че България не участва във войната, самолетите не се използват за бойни действия и над България нито прелитат, нито се зареждат бойни самолети, участващи във военни действия.

Двете страни изразиха общо желание и занапред каналите на комуникация да останат отворени, добавят от МВнР.

На 1 април заместник-министърът на външните работи Марин Райков заяви, че на Иран е било и ще продължи да бъде ясно заявявано, че България не е във война и не предстои да влиза в подобен сценарий.

По-рано днес Ройтерс съобщи, че Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток. Той е бил изготвен от Пакистан и снощи е бил предаден на Иран и на САЩ. Планът предвижда двустепенен подход с незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.