Съдът в Румъния премахна мерките за съдебен контрол срещу Андрю Тейт и брат му

Румънски съд отмени днес всички превантивни мерки за съдебен контрол срещу скандалния инфлуенсър Андрю Тейт и брат му Тристан, докато продължава наказателното разследване срещу тях по обвинения, включващи трафик на хора и пране на пари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Братята бяха задържани от румънските прокурори за борба с организираната престъпност през декември 2022 г. и първоначално останаха в ареста в продължение на месеци като част от превантивни мерки срещу тях, припомня агенцията. По-късно Апелативният съд в Букурещ промени мярката в домашен арест, а впоследствие - в задължителни периодични явявания пред полицията.

Днес Букурещкият съд постанови отпадане и на последното задължение за редовни проверки. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщиха от институцията.

"Решението потвърждава това, което твърдим от самото начало – делото е изградено върху съмнителни доказателства", заяви адвокатът на братята Тейт Еуджен Видиняк, цитиран от Ройтерс.

През 2024 г. Апелативният съд в Букурещ отказа да изпрати делото на съд, като го върна на прокуратурата, след като изключи част от доказателствата, определени като недопустими, включително първоначални показания на предполагаеми жертви. Въпреки това разследването продължава.

През 2024 г. беше започнато и ново производство срещу братята Тейт и още четирима души за предполагаемо участие в организирана престъпна група, трафик на хора, трафик на непълнолетни, сексуални престъпления и пране на пари.

Прокурорите за борба с организираната престъпност в Румъния отказаха коментар, позовавайки се на ограниченията за публично разгласяване на съдебни действия.

Случаят срещу братята Тейт остава един от най-обсъжданите наказателни процеси в страната, като срещу тях има и британска заповед за арест, която би могла да доведе до екстрадиция след приключване на румънското производство, припомня Ройтерс.

Андрю Тейт, който се самоопределя като женомразец, натрупа милиони последователи онлайн с послания за крайно мъжествен начин на живот, често критикуван като обиден към жените.