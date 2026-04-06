"Артемис 2" счупи 56-годишния рекорд на "Аполо 13" (На живо)

"Артемис 2" счупи 56-годишния рекорд на "Аполо 13" като достигна най-далечната точка в Космоса, до която е стигало човечеството.

Четиримата астронавти от мисията преминаха отбелязаната от „Аполо 13" точка от 400 171 км, достигайки 400 173 км.

Но това не е крайната цел на екипа. Очаква се да прелетят зад Луната около 1 ч. българско време срещу вторник. Тогава за 40 минути четиримата астронавти на борда няма да имат никаква връзка със Земята, пише "Ню Йорк пост".

Очаква се новият им рекорд за изминато разстояние да бъде около 406 772 км.

Капсулата „Орион" на мисията „Артемида II" ще потегли оттам към Земята.

Рекордът ще бъде поставен само няколко минути след като капсулата достигне най-близката си точка до Луната, която се очаква да бъде на около 6437 км от лунната повърхност.