Доналд Тръмп сравни Киър Стармър с Невил Чамбърлейн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изявление, което бе възприето като косвено сравнение между премиера на Великобритания Киър Стармър и бившия британски министър-председател Невил Чембърлейн, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

По време на великденска церемония в Белия дом Тръмп коментира конфликта с Иран, като заяви, че Великобритания трябва "да измине дълъг път".

"Не искаме още един Невил Чембърлейн, нали?", добави американският президент.

Не беше уточнено директно към кого е насочен коментарът му, но изказването идва на фона на нарастващо напрежение в отношенията между Вашингтон и Лондон.

Бивш британски премиер от 30-те години на 20-и век, Чембърлейн е известен с политиката на "умиротворяване" спрямо нацистка Германия с цел избягване на война чрез отстъпки.

Тръмп неколкократно критикува Стармър заради отказа на Лондон да се включи в офанзивата срещу Иран.

Стармър заяви, че няма да се "поддаде на натиска" или да позволи Великобритания да бъде "въвлечена във войната".

ДПА отбелязва, че това става на фона на подготвяното държавно посещение на крал Чарлз Трети във Вашингтон, свързано с отбелязването на 250-годишнината от независимостта на САЩ. Някои британски политици призоваха визитата да бъде отменена заради напрежението.