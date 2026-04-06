ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайци твърдят, че новият им бензинов двигател ха...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22618037 www.24chasa.bg

Тръмп: Можем да унищожим мостове и електроцентрали в Иран за 4 часа

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили могат бързо да нанесат тежки удари по мостове и електроцентрали в Иран и те да бъдат унищожени в рамките на "четири часа", предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Имаме план, благодарение на силата на нашите въоръжени сили, който предвижда, че всички мостове в Иран ще бъдат унищожени до полунощ утре вечер, а всички електроцентрали ще бъдат изведени от строя и никога повече няма да могат да бъдат използвани", заяви Тръмп на пресконференция в Белия дом.

"Ако поискаме, това ще стане в рамките на четири часа", добави той.

Президентът на САЩ вече отправи ултиматум към Иран до вторник в полунощ за постигане на споразумение.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

