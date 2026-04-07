Израелските въоръжени сили: Нанасяме поредица от удари по Иран

Израелската армия обяви "вълна от удари" срещу Иран, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложение за примирие, което да сложи край на американско-израелската война срещу Иран, отправено от посредническите държави, предаде Франс прес и БТА.

"Преди малко израелските сили извършиха вълна от въздушни удари с цел да повредят инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран и други региони на Иран", съобщиха в Телеграм израелските въоръжени сили.

По-рано израелската армия заяви, че ирански ракети се насочват към Израел и противовъздушната отбрана работи по прехващането им.

"Преди малко израелската армия засече ракети, изстреляни от Иран в посока територията на държавата Израел. Системите за отбрана са активирани, за да прихванат тази заплаха".