Израел и Гърция подписаха споразумение за ракетни системи

Израел и Гърция подписаха мащабно отбранително споразумение за доставка на модерни ракетни системи, съобщиха официални източници от двете страни. Сделката с Израел засилва отбраната на Гърция на фона на напрежението в региона.

Сделката, оценявана на около 650 милиона евро (над 750 млн. долара), предвижда израелската страна да достави на гръцката армия системите PULS (Precise & Universal Launching System) – модерни реактивни установки с висока точност.

Системата позволява изстрелване както на стандартни, така и на високоточни ракети и има обсег до около 300 километра, което значително увеличава ударните възможности на гръцките въоръжени сили.

Договорът ще се изпълнява в рамките на четири години, като включва и допълнителен пакет за поддръжка и логистика за период от около десет години.

Споразумението е част от по-широката стратегия на Атина за модернизация на армията и засилване на отбранителните способности на страната на фона на регионалните напрежения в Източното Средиземноморие.

От своя страна Израел подчертава, че договорът е важен елемент от разширяването на отбранителния износ и укрепването на стратегическите партньорства с европейски държави.

Сделката потвърждава задълбочаващото се военно сътрудничество между двете страни, което включва съвместни учения, технологичен обмен и съвместни проекти в областта на сигурността.