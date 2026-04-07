Затвориха мост, свързващ Саудитска Арабия с Бахрейн - чакат атака от Иран

Мостът "Крал Фахд", свързващ Саудитска Арабия с островната монархия Бахрейн беше затворен днес сутринта поради опасения за ирански ответни атаки, предаде Асошиейтед прес и БТА.

"Движението на превозни средства по моста "Крал Фахд" беше преустановено като превантивна мярка заради иранските атаки, насочени срещу Източната провинция на Саудитска Арабия", написа в социалната мрежа Екс ведомството, управляващо моста.

Мостът, дълъг 25 километра, е единствената сухопътна връзка на Арабския полуостров с Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп връчи на Иран ултиматум, с който настоява страната да деблокира Ормузкия проток и заплаши, че ще бомбардира иранските електроцентрали и мостове, ако протокът не бъде отворен отново до вторник 20:00 ч. северноамериканско източно време (сряда 03:00 ч. българско време).

