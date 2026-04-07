Нови жертви при размяна на въздушни удари между Русия и Украйна

Кадър от разрушенията в Киев. Снимката е илюстративна. Снимка: СНИМКА: Екс на Володимир Зеленски

Нова размяна на въздушни удари отне човешки животи в конфликта между Русия и Украйна, съобщиха Укринформ и Франс прес.

Семейна двойка и сина им бяха убити при атака с "вражески дронове" във Владимирска област, североизточно от Москва, съобщи тази сутрин губернаторът ѝ Александър Авдеев, цитиран от АФП.

"Тази нощ в Александровски район бе извършена атака с дронове. Един от тях удари двуфамилна жилищна сграда. Загинаха двама възрастни и седемгодишният им син. Петгодишната им дъщеря оцеля. Момичето е прието в болница с изгаряния", написа Авдеев в социалните мрежи.

"Животът ѝ е извън опасност. Съседите са живи. Пожарът е потушен от силите на Министерството за извънредните ситуации", добави той и съобщи, че се намира на мястото на удара.

Преди това руските сили извършиха повече от десет атаки с дронове срещу Кривой Рог, Никопол, Павлоград и Синелникове в Украйна. Убито е 11-годишно момче, а петима други души са ранени, написа в приложението Телеграм ръководителят на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ, съобщи БТА.

В Покровско в района на Синелниково се е запалила частна къща. Пострадали са и други три къщи и кола. Убито е 11-годишно момче, а жени на 31 г. и 61 г. и 33-годишен мъж са приети в болница в умерено тежко състояние.

Удари са регистрирани и в град Павлоград и община Богдановка, където избухна пожар, а административна сграда и електропроводи бяха повредени. Двама мъже на 52 и 66 години са ранени и са приети в болница в средно тежко състояние.

В Апостолово, в района на Кривой Рог, е повредена инфраструктура, а в общините Никопол, Червоногригоровка и Марганец са нанесени щети на административна сграда, частна къща и автомобил.

