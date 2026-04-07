Гръцките власти задържаха седем души след пожар при приготвяне на самоделни фойерверки на гръцкия остров Хиос

Гръцките власти задържаха шестима мъже и една жена след пожар, избухнал при приготвянето на самоделни фойерверки на гръцкия остров Хиос, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирани от БТА.

По информация на полицията пожарът е възникнал късно следобед в неделя в района на село Вронтадос, след като вещества, които заподозрените използвали за направата на самодейни фойерверки, се запалили. Вследствие на инцидента петима от заподозрените са били откарани в болница с частични изгаряния.

От полицията съобщават, че заподозрените лица са задържани вчера, като са им повдигнати обвинения за нарушаване на законите, свързани с употребата и производството на пиротехнични средства, както и за причиняване на пожар по невнимание.

По традиция в съботата преди Великден в село Вронтадос се устройва своеобразна битка със самоделни фойерверки (напълнени с барут тръбички, прикрепени към пръчки). Групи от две съперничещи си църковни енории устройват лагери на високи места и насочват самоделни ракети към камбанариите на църквите „Агиос Маркос" и „Панагия Еритиани", намиращи се на два срещуположни хълма.

Веднага след полунощ, когато се чува възгласът "Христос Анести" ("Христос воскресе"), от двата лагера започват да се изстрелват ракети, които създават впечатляваща атмосфера от звук и светлина. Целта е да бъде уцелена камбанарията на срещуположната църква. Камбанариите предварително са защитени с дървени дъски, като подобна защита имат и намиращите се в близост сгради.