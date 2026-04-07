ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Съветът за сигурност на ООН днес трябва да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване през Ормузкия проток

Съветът за сигурност на ООН Снимка: pixabay

Съветът за сигурност на ООН днес се очаква да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Прокеторезолюцията, предложена от Бахрейн, призовава засегнатите страни да координират защитните си мерки, за да допринесат за морската сигурност, съобщиха дипломати.

От друга страна от Иран се очаква да прекрати атаките си срещу търговски плавателни съдове.

Формулировката на резолюцията беше „предмет на задкулисни преговори" в продължение на дни.

Ормузкият проток, който е критично важен за глобалната търговия с петрол и природен газ, е затворен до голяма степен от началото на войната в Близкия изток, която започна с американско-израелска атака на 28 февруари.

Съветът за сигурност на ООН Снимка: pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

