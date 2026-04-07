Съветът за сигурност на ООН днес трябва да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване през Ормузкия проток

Съветът за сигурност на ООН днес се очаква да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Прокеторезолюцията, предложена от Бахрейн, призовава засегнатите страни да координират защитните си мерки, за да допринесат за морската сигурност, съобщиха дипломати.

От друга страна от Иран се очаква да прекрати атаките си срещу търговски плавателни съдове.

Формулировката на резолюцията беше „предмет на задкулисни преговори" в продължение на дни.

Ормузкият проток, който е критично важен за глобалната търговия с петрол и природен газ, е затворен до голяма степен от началото на войната в Близкия изток, която започна с американско-израелска атака на 28 февруари.