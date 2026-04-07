Хотелиерите в Гърция недоволни от забраната на ЕС за еднократни продукти

Туристическият сектор в Гърция реагира с резерви към новите изисквания на Европейски съюз за ограничаване на продуктите за еднократна употреба в хотелите, като предупреждава за възможно недоволство сред клиентите.

Представители на бранша посочват, че макар да подкрепят усилията за опазване на околната среда, промените могат да повлияят на туристическото изживяване – особено в по-високия клас хотели, където индивидуалните козметични продукти са част от стандартното обслужване.

От хотелиерски организации в страната коментират, че преминаването към дозатори за многократна употреба вече е започнало, но повдига въпроси, свързани с хигиената, поддръжката и контрола на качеството. Според тях ще са необходими ясни насоки и допълнителни инвестиции.

В същото време някои гръцки хотелиери виждат и положителна страна – намаляване на разходите и по-устойчив имидж пред международните туристи, които все по-често търсят екологично отговорни услуги.

Европейският съюз официално даде „зелена светлина" на новия Регламент за опаковките и отпадъците (PPWR), който въвежда строги ограничения върху пластмасата за еднократна употреба в туристическия сектор. Промените, които влизат в сила поетапно до 2030 г., вече предизвикват вълна от недоволство сред част от туристите и сериозни логистични предизвикателства за бизнеса.

Според новите правила, хотелите ще трябва да премахнат всички миниатюрни пластмасови опаковки за козметика и тоалетни принадлежности под 50 мл. Това включва емблематичните шишенца с шампоан, душ гел и лосион, индивидуалните опаковки за сапуни, шапки за баня и комплекти за шиене, еднократните порции захар, сметана и сосове в хотелските ресторанти и мини-барове.

Въпреки екологичната цел – намаляване на пластмасовия отпадък с 15% до 2040 г. – браншът се опасява от негативна реакция. Проучвания сред потребителите показват, че много гости възприемат премахването на индивидуалната козметика като скрит начин за рязане на разходи, а не като еко инициатива.