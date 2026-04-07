Гърция дава облекчения по „Егнатия Одос“, но не и за българи с имоти и чуждестранни туристи

Новите промени около магистрала Егнатия Одос дават надежда за облекчаване на трафика и ежедневието на жителите в региона на Тракия, след като беше обявено връщане към безплатен транзит за постоянно пребиваващите.

Решението идва след продължително напрежение и недоволство сред местното население, което настояваше за облекчения при преминаване по ключовата пътна артерия. Магистралата свързва Северна Гърция от запад на изток и е от стратегическо значение както за вътрешния транспорт, така и за международния трафик.

Съгласно новите мерки, жителите на определени райони в Тракия ще могат да използват участъци от магистралата без да заплащат пътни такси, което се очаква да намали финансовата тежест за ежедневните пътувания.

Решението за връщане на безплатен транзит обаче ще важи основно за постоянните жители на региона, което означава, че повечето български туристи и собственици на имоти в района няма да могат да се възползват от облекчението.

Според експерти, това създава неравнопоставеност между местните жители и чуждестранните собственици на имоти, които също допринасят за местната икономика чрез данъци и разходи. Възможно е част от тях да настояват за разширяване на мярката или за въвеждане на специален режим за често пътуващи.

В същото време се очаква индиректен положителен ефект – по-малко трафик и по-бързо придвижване по магистралата, което е от значение за българите с имоти в популярни райони като Халкидики и Кавала.

Засега няма индикации гръцките власти да планират разширяване на облекченията към чуждестранни граждани, но темата остава отворена, особено на фона на засиления интерес на българи към недвижими имоти в Северна Гърция.