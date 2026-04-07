ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Белгия подготвя закон за ограничаване на достъпа до социалните мрежи за деца

Великобритания задължава социалните мрежи да премахват обидни изображения до 48 часа Снимка: Пиксабей

Белгийското правителство подготвя проектозакон за ограничаване на достъпа до социалните мрежи за деца, ненавършили 13 години, съобщиха местни медии. Засега не се посочва срок за въвеждане на промените и има спорове как подобна мярка да бъде приложена, съобщава БТА.

Правителството предвижда спазването на ограниченията да бъде задача на независима институция, а не на самите онлайн платформи. Обсъжда се възможността удостоверяването на възрастта на потребителите да се извършва с приложения за електронна идентификация. След като приложението бъде задействано, то служи за подписване на документи и за вход в системи с ограничен достъп, без повече да е необходимо да се ползват физическа лична карта или пароли.

Отбелязва се, че подобни мерки вече бяха предприети в Австралия, където възрастовото ограничение е 16 години, и във Франция, с изискване потребителите да са навършили 15 години. Белгийските власти още не са постигнали единодушие дали новите ограничения да не следват френския пример и възрастта на потребителите с право на достъп до социалните мрежи да бъде повишена до 15 години.

Великобритания задължава социалните мрежи да премахват обидни изображения до 48 часа Снимка: Пиксабей

