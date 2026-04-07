Малайзийски кораб премина през Ормузкия проток

Малайзийски кораб си осигури безопасен транзит през Ормузкия проток и вече плава към крайната си дестинация, съобщи днес Министерството на външните работи на Малайзия, цитирано от Ройтерс и от БТА.

Министерството потвърди в изявление, че един от седем малайзийски търговски кораба, блокирани в протока заради войната в Близкия Изток, е получил разрешение за безопасно преминаване.

Името на плавателния съд не се съобщава, нито има информация дали става въпрос за товарен кораб и коя е крайната му дестинация.

"Това положително развитие последва дипломатически ангажименти на високо равнище, включително телефонен разговор между малайзийския премиер Ануар Ибрахим и иранския президент Масуд Пезешкиан в края на миналия месец, се уточнява в изявлението.

Иранското посолство в Куала Лумпур вчера написа в публикация в социалните мрежи, че първият малайзийски кораб е преминал през Ормузкия проток.

Данни на Лондонската фондова борса (LSEG) и платформата за проследяване на кораби на "Кплер" (Kpler) показват, че петролният танкер „Оушън Тъндър", нает от „Петко"- подразделение на малайзийската държавна енергийна компания „Петронас" - е преминал през пролива в близост до иранското крайбрежие, превозвайки иракски суров петрол.

Танкерът е натоварен с около един милион барела суров петрол „Басра хеви" на 2 март и се очаква да разтовари товара си в малайзийския терминал Пенгеранг в средата на април, показват данни на „Кплер".