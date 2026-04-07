Турция открила нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия, алтернатива на Ормузкия проток

Ормузкия проток Снимка: КАДЪР: Google Maps

Турция е открила нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия, който да служи като алтернатива на Ормузкия проток за придвижването на пратки към страните от по-широкия регион, съобщи турският министър на търговията Йомер Болат, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз", съобщава БТА.

„Стартирахме транзитна търговия чрез споразумение, сключено със Саудитска Арабия. По този начин продуктите, които не могат да преминат през Ормузкия проток, ще продължат да достигат до страните в региона, някои чрез тръбопроводи, а други чрез наземен транспорт", заяви Болат снощи пред журналисти в Анкара.

По думите на министъра Турция вече е започнала да издава транзитни визи по споразумението си със Саудитска Арабия, което според него „ще помогне за поддържането на търговските потоци в Персийския залив и по-широкия регион.

Болат отбеляза, че в момента светът преминава през период на голяма несигурност и заяви, че турското правителство работи активно, за да предотврати увреждането на икономическите интереси на Турция при настоящата ситуация.

