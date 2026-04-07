Въздушна тревога през нощта в Румъния заради атака с дронове близо до границата с Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи тази сутрин, че силите на Руската федерация са извършили нова серия атаки с дронове срещу граждански и инфраструктурни цели в Украйна в близост до границата с Румъния, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Националният военен команден център е информирал Генералния инспекторат за извънредни ситуации да изпрати предупреждение до населението в окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 00:58 ч. местно (и българско) време.

Системите за противовъздушна отбрана са следили две въздушни цели в района на границата, които не са навлезли в националното въздушно пространство на Румъния.

Въздушната тревога е била прекратена в 1:46 ч.

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, се казва в прессъобщението на ведомството, цитирано от Аджерпрес.