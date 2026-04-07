Арестуваха турската певица Симге Сагън

снимка: фейсбук,Simge Sağın

Популярната турска певица Симге Сагън е задържана тази сутрин заедно с още осем известни личности от Турция в рамките на мащабното разследване на турските власти, свързано с употребата на наркотици в развлекателната индустрия, съобщи Си Ен Ен Тюрк, позовавайки се на изявление на Главната прокуратура на истанбулския район Бейкоз. 

В изявлението се посочва, че при операция на полицията тази сутрин по подозрения в притежание, употреба и купуване на наркотични вещества са задържани още певиците Бенгю Ерден и Мелек Моссо, певците Деха Билимлер, Ерсай Юнер и Мустафа Джеджели, както и актьорът Ибрахим Челиккол. 

Мащабното разследване на турските власти за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция започна през октомври м.г., като от тогава в хода му бяха задържани редица знаменитости от страната, включително популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ и актрисата Ханде Ерчел, съобщи БТА. 

