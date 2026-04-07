Тодор Тагарев: Тръмп много обича ултиматуми, но рядко ги изпълнява

Като че ли Доналд Тръмп много обича да използва ултиматуми, но много рядко е стигал да реализиране на заплахите. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред NOVA NEWS относно развитието на конфликта в Близкия изток и възможните действия на САЩ. По думите му американският президент често прибягва до твърда реторика, но не винаги следва с реални действия.

Въпреки това той подчерта, че американските военновъздушни сили разполагат с реален капацитет за нанасяне на сериозни щети. „Военновъздушните сили на САЩ имат капацитет да направят това, което Тръмп казва. Те могат да унищожат голяма част от енергийната инфраструктура на Иран и друга инфраструктура с критично значение", заяви той и допълни, че подобни удари биха могли да засегнат и транспортната инфраструктура на страната.

„Много хора се изненадаха... от устойчивостта, която демонстрира иранският режим", отбеляза още той и добави, че въпреки тежките удари, Иран все още разполага с капацитет за нанасяне на удари с балистични ракети и дронове, благодарение на скрито разположени в подземни съоръжения ресурси и производствени мощности.

В по-широк контекст той направи паралел с войната между Русия и Украйна, като подчерта разликите в глобалното отражение. "Макар конфликтът между Русия и Украйна да изключително важен за нас ефектът му остава предимно регионален, докато напрежението в Близкия изток има далеч по-широки икономически последици", посочи Тагарев.