ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови глоби за търговци, ако притискат фермери за ц...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22619501 www.24chasa.bg

Няколко експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни боеприпаси

4204
снимка: РОЙТЕРС

Иран атакува отново Тел Авив днес. Съобщава се за няколко експлозии в израелския град, предаде ДПА и БТА.

Израелската армия заяви, че Техеран е използвал касетъчни бомби, чиято употреба масово се осъжда в международен план.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в центъра на града, след което бяха чути експлозии. 

Израелска телевизия съобщи, че са ударени около десет обекта. Нанесени са щети на сгради и автомобили, но няма ранени. 

Според медийни публикации южното пристанище Ейлат също е било атакувано с касетъчни бомби. Те се разпадат във въздуха и разпръскват по-малки бомби, които са почти „невъзможни за прехващане“.

"Хюман Райтс Уоч" разкритикува Техеран за използването на касетъчни бомби срещу израелски градове по време на конфликта и посочи, че това може да бъде квалифицирано като военно престъпление. 

 

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

