Няколко експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни боеприпаси

Иран атакува отново Тел Авив днес. Съобщава се за няколко експлозии в израелския град, предаде ДПА и БТА.
Израелската армия заяви, че Техеран е използвал касетъчни бомби, чиято употреба масово се осъжда в международен план.
Сирени за въздушна тревога прозвучаха в центъра на града, след което бяха чути експлозии.
Израелска телевизия съобщи, че са ударени около десет обекта. Нанесени са щети на сгради и автомобили, но няма ранени.
Според медийни публикации южното пристанище Ейлат също е било атакувано с касетъчни бомби. Те се разпадат във въздуха и разпръскват по-малки бомби, които са почти „невъзможни за прехващане“.
"Хюман Райтс Уоч" разкритикува Техеран за използването на касетъчни бомби срещу израелски градове по време на конфликта и посочи, че това може да бъде квалифицирано като военно престъпление.