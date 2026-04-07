Няколко експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни боеприпаси

Иран атакува отново Тел Авив днес. Съобщава се за няколко експлозии в израелския град, предаде ДПА и БТА.

Израелската армия заяви, че Техеран е използвал касетъчни бомби, чиято употреба масово се осъжда в международен план.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в центъра на града, след което бяха чути експлозии.

Израелска телевизия съобщи, че са ударени около десет обекта. Нанесени са щети на сгради и автомобили, но няма ранени.

Според медийни публикации южното пристанище Ейлат също е било атакувано с касетъчни бомби. Те се разпадат във въздуха и разпръскват по-малки бомби, които са почти „невъзможни за прехващане“.

"Хюман Райтс Уоч" разкритикува Техеран за използването на касетъчни бомби срещу израелски градове по време на конфликта и посочи, че това може да бъде квалифицирано като военно престъпление.