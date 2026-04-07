Рекорден трафик през моста „Хонконг–Джухай–Макао“

На 6 април, според статистически данни на граничния пункт при моста „Хонконг–Джухай–Макао", е регистриран нов дневен рекорд от 29 800 превозни средства, преминали в двете посоки, пише КМГ. От тях 28 400 са леки автомобили, а 17 900 – коли с хонконгска регистрация. Тези показатели потвърждават постоянно нарастващата интензивност на пътуванията в района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао.

Данните на граничните власти сочат, че по време на тазгодишния празник „Цинмин" (4–6 април), общият брой на превозните средства, преминали през сухопътния пункт в Джухай, е надвишил 77 400, с което той затвърждава позицията си на най-натоварения в цялата страна.