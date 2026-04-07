Моджтаба Хаменей е в безсъзнание в много тежко състояние, лекуват го в град Кум

Това написано в дипломатическа бележка до правителствата в Залива, в която се цитират данни на израелското и американското разузнаване

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в безсъзнание, в тежко състояние и се лекува в град Кум, южно от Техеран, съобщи вестник The Times. Данните са от разузнаванията на САЩ и Израел, предоставени на лидерите от Персийския залив.

"Моджтаба Хаменей се лекува в Кум, той в тежко състояние и не е в състояние да участва в каквото и да е вземане на решения от страна на режима", се посочва в дипломатическа бележка, базирана на американско-израелски разузнавателни данни и споделена с техните съюзници от Персийския залив.

Това е първият път, когато документ разкрива местонахождението на Хаменей от началото на войната, когато се смяташе, че е бил ранен при началните удари на 28 февруари.

Документът разкрива също така подготовката за погребението на баща му и бивш върховен лидер Али Хаменей в Кум, след като той бе убит при началните удари.

В същата дипломатическа бележка се посочва, че в Кум се подготвя изграждането на мащабен мавзолей за Али Хаменей и евентуално за други членове на семейството.

Забавянето на държавното погребение поражда допълнителни въпроси, тъй като според шиитската традиция погребенията обикновено се извършват в кратък срок след смъртта. Иранските власти обясняват отлагането на погребението с очаквания за изключително голям брой присъстващи.

Град Кум вече заема централно място в процеса по наследяване на властта. В началото на март израелски удари са поразили сграда в града, където според информации се е събирало 88-членното Събрание на експертите с цел избор на наследник, подчертавайки ключовата роля на града в религиозната и политическата структура на Ислямската република.