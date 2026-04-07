В Иран обмислят ускорена процедурата по разглеждане на делата срещу "вражеските агенти"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдебните производства срещу лица, подпомагащи противниците на Иран, трябва да се водят по ускорена процедура, заяви ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи, цитиран от агенция Мизан.

Той призова делата, свързани с екзекуции или конфискация на имущество, да се гледат по бързата процедура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От началото на американско-израелските удари срещу Иран миналия месец иранските служби за сигурност са задържали стотици души по обвинения, че са съдействали на противници на Ислямската република – например чрез разпространение на чувствителни видеоматериали към опозиционни канали в чужбина или чрез изразяване на подкрепа за атаките срещу Иран.