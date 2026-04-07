Китай подобри рекорда за най-дълбоко хидротермално сондиране на Антарктида

КМГ

Китай подобри рекорда за най-дълбоко хидротермално сондиране на Антарктида Снимка: Китайска медийна група

От Министерството на природните ресурси съобщиха днес, че 42-рата китайска експедиция на Антарктида успешно е завършила първото за страната изпитание за хидротермално сондиране в антарктическия лед. Достигнатата дълбочина от 3413 метра подобрява досегашния международен рекорд за полярно хидротермално сондиране от 2540 метра, съобщава КМГ. 

Това постижение е знак, че Китай вече притежава капацитет за провеждане на сондажни изследвания в над 90% от антарктическата ледена покривка и в целия арктически леден масив.

Събитието е поредната демонстрация на антарктическия континент на китайските концепции за „зелена експедиция" и „екологични технологии", подкрепени от производствения капацитет на страната.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

