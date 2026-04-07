ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай отчита динамичен ръст на потреблението по вр...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22619709 www.24chasa.bg

Китай публикува насоки за насърчаване на висококачественото развитие на електронната търговия

КМГ

2280
Китай публикува насоки за насърчаване на висококачественото развитие на електронната търговия Снимка: Китайска медийна група

Няколко китайски правителствени ведомства публикуваха съвместно насоки за насърчаване на висококачественото развитие на сектора на електронната търговия. Целта е да се засили неговата роля в подкрепата на реалната икономика, съобщи в понеделник Министерството на търговията, цитирано от КМГ. 

Документът очертава ключови мерки за задълбочаване на интеграцията между цифровата и реалната икономика, като се фокусира върху подпомагането на малките и средните предприятия и селските райони чрез електронната търговия, стимулирането на индустриалната цифровизация и насърчаването на технологичните иновации за подобряване на качеството на потреблението.

В документа се подчертават и усилията за разширяване на отварянето към света чрез насърчаване на трансграничната електронна търговия и инициативата за електронна търговия „Пътят на коприната", като същевременно се настоява за по-голямо съгласуване с международните правила в области като цифровата търговия.

За да се насърчи една стабилна екосистема за развитие, насоките призовават за изясняване на отговорностите на платформите, засилване на регулирането и подкрепа на компаниите за електронна търговия при тяхното глобално разширяване в съответствие със съответните регулации.

Подкрепящите мерки включват подобряване на финансовите услуги, активиране на стойността на елементите на данните и укрепване на подготовката на таланти за индустрията.

Министерството на търговията също така се ангажира да работи със съответните ведомства, за да гарантира ефективното прилагане на тези насоки.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

