Китай отчита динамичен ръст на потреблението по време на почивните дни за празника Цинмин

Китай отбеляза динамичен ръст на потреблението по време на тридневните почивни дни по повод празника Цинмин. Бумът в туристическите пътувания беше подсилен от съвпадението на фестивала с пролетната ваканция за учениците от началните и средните училища в много региони, сочат официални данни, публикувани в понеделник, пише КМГ.

По време на празника, който продължи от 4 до 6 април, средните дневни продажби на ключови предприятия в сектора на търговията на дребно и обществено хранене, наблюдавани от Министерството на търговията, са се увеличили с 2,4% на годишна база.

Потреблението на хотелски услуги на големите платформи се е увеличило с 2,6% на годишна база, докато пътуванията между градовете са нараснали с 15,1%, показват данните.

По време на празника поръчките за наем на автомобили са се увеличили с около 40% спрямо миналата година, благодарение на скока в семейните пътувания. Данните на министерството също така показват, че приходите от онлайн продажби на смарт продукти, включително смарт очила, смарт часовници и гривни, както и смарт глюкомери, са отбелязали значителен ръст.

Празникът Цинмин, или Денят на почистването на гробовете, се пада на 5 април тази година. Това е традиционен китайски празник, по време на който хората почитат мъртвите и се покланят на предците си. Празникът също така предоставя кратка почивка за хората, които искат да се занимават с дейности на открито и да разгледат забележителности.

Според предварителните данни през празничните дни в цял Китай са били осъществени 845,38 милиона пътнически пътувания, което представлява ръст от 6% в сравнение със същия период на миналата година. Според транспортните власти средният дневен брой на пътуванията е достигнал 281,79 милиона.