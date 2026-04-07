Китай отчита динамичен ръст на потреблението по време на почивните дни за празника Цинмин

Снимка: Китайска медийна група

Китай отбеляза динамичен ръст на потреблението по време на тридневните почивни дни по повод празника Цинмин. Бумът в туристическите пътувания беше подсилен от съвпадението на фестивала с пролетната ваканция за учениците от началните и средните училища в много региони, сочат официални данни, публикувани в понеделник, пише КМГ. 

По време на празника, който продължи от 4 до 6 април, средните дневни продажби на ключови предприятия в сектора на търговията на дребно и обществено хранене, наблюдавани от Министерството на търговията, са се увеличили с 2,4% на годишна база.

Потреблението на хотелски услуги на големите платформи се е увеличило с 2,6% на годишна база, докато пътуванията между градовете са нараснали с 15,1%, показват данните.

По време на празника поръчките за наем на автомобили са се увеличили с около 40% спрямо миналата година, благодарение на скока в семейните пътувания. Данните на министерството също така показват, че приходите от онлайн продажби на смарт продукти, включително смарт очила, смарт часовници и гривни, както и смарт глюкомери, са отбелязали значителен ръст.

Празникът Цинмин, или Денят на почистването на гробовете, се пада на 5 април тази година. Това е традиционен китайски празник, по време на който хората почитат мъртвите и се покланят на предците си. Празникът също така предоставя кратка почивка за хората, които искат да се занимават с дейности на открито и да разгледат забележителности.

Според предварителните данни през празничните дни в цял Китай са били осъществени 845,38 милиона пътнически пътувания, което представлява ръст от 6% в сравнение със същия период на миналата година. Според транспортните власти средният дневен брой на пътуванията е достигнал 281,79 милиона.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

