Трима души бяха убити, а 12 ранени при руски удар с дрон по маршрутно такси

Трима души бяха убити, а 12 бяха ранени при руска атака с дрон по маршрутно такси в украинския град Никопол, предаде агенция Укринформ, цитирайки съобщение в Телеграм на Александър Ганжа, ръководител на областната военна администрация в Днепропетровска област.

"Трима души загинаха, а още 12 бяха ранени. Врагът атакува микробус от градския транспорт с дрон в самия център на Никопол", написа той. По думите му, микробусът е спирал на спирка. Вътре и на спирката е имало хора.

"Това не беше случаен удар. Това беше умишлен терор срещу цивилни – срещу хора, които просто отиваха на работа", добави Ганжа.

През последните 24 часа, от вчера сутринта до тази сутрин, руските сили нанесоха 60 удара по 23 населени места в 14 териториални общини в Сумска област; един мъж е ранен, предаде Укринформ, цитирайки съобщение на Военната администрация на Сумска област във Фейсбук.

В община Велика Писаривка 63-годишен мъж е бил ранен в резултат на руски обстрел с ракетни системи за залпов огън.

Най-голям брой атаки е регистриран в районите на Суми, Шостка и Охтирка.

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) унищожи 77 от 110-те дрона, изстреляни от Русия за атака срещу Украйна от вчера вечерта, предаде Укринформ, като се позова на информация в канала в Телеграм на Военновъздушните сили на Украйна.

От 18:00 часа вчера, 6 април, до тази сутрин, Русия е атакувала Украйна с 110 бойни безпилотни летателни апарата от тип "Шахед", "Гербера", "Италмас" и други видове, изстреляни от Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, както и от Гвардейское и Чауда в Крим, а също така от временно окупираната част от Донецка област. Повече от 70 от дроновете са били от тип "Шахед", се казва в съобщението.

Срещу тази въздушна атака са били задействани украинската авиация, зенитноракетни комплекси, силите за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на въоръжените сили на Украйна.

По предварителни данни до 8:00 ч. тази сутрин украинската ПВО е свалила или неутрализирала, заглушавайки сигнала им и отклонявайки ги от целта, 77 руски дрона в северната, южната и източната част на Украйна.

На 14 различни места са регистрирани попадения на 31 дрона, както и падане на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на 9 места.

Военновъздушните сили на Украйна отбелязват, че атаката все още продължава, пише БТА.