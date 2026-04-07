В Сидзан започна строителството на слънчева електроцентрала на надморска височина от 4550 метра

В понеделник China General Nuclear Power Group обяви, че в автономния китайски регион Сидзан (Тибет) е започнало строителството на 50-мегаватова централа за концентрирана слънчева енергия, разположена на надморска височина от 4 550 метра. Съоръжението се намира в окръг Дамсунг, град Лхаса.

Със своите модерни технологии електроцентралата има 6-часова система за съхранение на енергия с разтопена сол, което позволява производство на електроенергия през нощта. Разположена в студена, високопланинска зона с ниско съдържание на кислород, площадката позволява строителство само от април до октомври. Екипът е инсталирал отопление, система за подаване на кислород и хипербарична камера, за да гарантира здравето и безопасността на работниците, съобщи КМГ.

Инвестиран и разработен от CGN New Energy, интегрираният проект е планиран да бъде пуснат в експлоатация до 2027 г. След като започне да функционира се очаква да генерира около 719 милиона кВтч годишно, спестявайки приблизително 216 900 тона въглищен еквивалент и намалявайки емисиите на въглероден диоксид с 652 300 тона.

Проектът вече е създал над 2000 работни места на местно ниво и е генерирал повече от 5,2 милиона юана (около 753 600 щатски долара) местни икономически приходи чрез използване на работна ръка и оборудване.

Според доклад за работата на правителството, регионът има за цел да увеличи инсталирания си капацитет за производство на електроенергия от 13 милиона кВт през 2025 г. до 20 милиона кВт през 2026 г., като на различни места ще бъдат построени интегрирани енергийни бази, съчетаващи вятърна, слънчева и водна енергия.