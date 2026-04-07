КМГ: Дипломати откриват красотата на Китай

Наскоро в Пекин беше даден старт на дейностите по програмата „Открий красотата на Китай" за 2026 г. В церемонията по откриването участваха общо над 200 души, включително 12 посланици и пълномощни представители на чужди държави в Китай, както и дипломати от 40 държави. Гостите разгледаха специалната изложба „Танци от област Шун'и", присъстваха на презентацията на тема „Открий красотата на Китай", научиха повече за петгодишното развитие на инициативата и станаха свидетели на старта на програмата за 2026 г, съобщи КМГ.

С „Открий красотата на Китай" към автентичен Китай

Няколко дипломати споделиха искрените си впечатления от участието в програмата. Посланикът на Хърватия в Китай Дарио Михелин призна, че благодарение на тази възможност е успял да посети много места, до които рядко има достъп в ежедневието си. „Проектът „Открий красотата на Китай" умело съчетава разнообразно съдържание, показвайки различните особености на китайските провинции и представяйки един автентичен Китай", каза той.

Посланикът на Уругвай в Китай Анивар Кафрал пристигна в страната през октомври миналата година. Той сподели, че много обича Съчуан и няма търпение да посети Сиан в провинция Шаанси. „Много ми харесва духът на Китай, който съчетава древност и модерност. Китай е древна цивилизация с дълга история и добре запазени културни традиции. В същото време той умее да съчетава по перфектен начин древните традиции със съвременното развитие – това е нещо невероятно", каза Кабрал.

Посланикът на Португалия в Китай Мануел Мария Камачо Кансадо де Карвальо е запален по китайската култура. Той смята, че в Китай има твърде много неща, които си струва да се изживеят. Най-много иска да види Теракотената армия – нейният мащаб, изключителната ѝ художествена стойност и уникалното ѝ място в света го впечатляват дълбоко.

Посланичката на Бахамските острови в Китай Полет Бетел сподели вълнението си, че скоро нейни близки и приятели ще дойдат в Китай. „Очаквам с нетърпение пристигането им и искам да ги заведа да усетят лично всичко, което съм видяла и преживяла в тази велика страна", каза тя. Бетел отбеляза, че Китай разполага с богато разнообразие от туристически ресурси – от характерните обичаи на етническите малцинства до разнообразните ландшафти, всичко е изключително привлекателно. Посланичката очаква с нетърпение да посети повече провинции чрез програмата „Открий красотата на Китай", за да се запознае с различни гледки.

От народна дипломация до сътрудничество за взаимна изгода

Преди официалното откриване делегацията на чуждестранните дипломати посети автомобилни предприятия в Пекин и културния център на пекинската дестилерия „Нюланшан Ъргуотоу".

По време на тестовите състезания с офроуд автомобили дипломатите взеха активно участие, изпробвайки преминаване през вода, изкачване на стръмни склонове и преодоляване на препятствия от траверси, усещайки отблизо способности и удоволствието от шофирането на местните автомобили.

„Страхотно е, чак ми се иска да си купя такъв" – не скри вълнението си Еладио Хименес, първи секретар на посолството на Венецуела, след като слезе от автомобила. Съветникът в посолството на Република Южна Африка Рорик сподели: „За първи път седя в тази кола и не очаквах, че е толкова стабилна. Преминаването през препятствия и изкачването са много лесни, няма очакваното усещане за неравности." Той отбеляза, че управляемостта и комфортът на този автомобил надхвърлят очакванията му, а също така изрази възхищението си от бързото развитие на китайската автомобилна индустрия.

По време на дегустацията на китайска ракия, дипломатите от различни държави вдигнаха тост и споделиха впечатленията си. Моли, заместник-ръководител на посолството на Република Малта в Китай, сподели, че вкусът на китайска ракия е много добър. Полет Бетъл също заяви, че ще закупи няколко вида китайска ракия и планира да ги подари на близки и приятели.

Полет Бетъл обърна внимание и на изключително високия брой електромобили по пътищата в Китай, което ѝ е направило силно впечатление: „Практиките на Китай в намаляването на употребата на изкопаеми горива и насърчаването на електрификацията в транспорта поставят пример за всички страни по света."

Моли каза, че чистата енергия е важна посока за бъдещото развитие и ключова тема за глобалното устойчиво развитие. Тя подчерта, че трябва да пазим общия ни дом - Земята. Всички инициативи на Китай в тази област не само са от полза за собственото му развитие, но и представляват важен принос за цялото човечество. Тя изрази надежда, че в бъдеще в Малта ще има повече китайски технологии и продукти в областта на новата енергия.

Полет Бетъл винаги е смятала, че народната дипломация е важна основа за всички форми на дипломация. „Ние сме тук, за да изграждаме мостове, да задълбочаваме двустранните отношения и да укрепваме приятелството между страните. Народният обмен е ключ за реализиране на тази цел. Пътуванията в рамките на „Открий красотата на Китай" играят важна роля, позволявайки ни да общуваме и взаимодействаме с хора от различни среди и да усетим чара на Китай", каза тя.

Чрез участието си в „Открий красотата на Китай", Дарио Михелин продължи да открива нови възможности за сътрудничество между Китай и Хърватия в области като икономика и търговия, наука и технологии, култура и други. „Тази форма на комуникация ни позволява да изградим тясна мрежа за двустранно сътрудничество в повече сфери. По време на посещенията на място и личните преживявания, човек винаги черпи вдъхновение от връзките между собствената си страна и Китай и размишлява как да укрепи допълнително общите връзки", каза той.

Дипломатите се превърнаха в посланици за туризма на Китай

По време на събитието районът Шун'и в Пекин подготви специално обособена зона, която представя по въздействащ начин от екологичната основа до високотехнологичния производствен център, от нематериалното културно наследство до технологиите, насочени към общественото благо. Това предостави на дипломатите едно потапящо културно изследване и се превърна в център на вниманието. Интелигентните електрически автомобили предизвикаха възхищението на дипломатите.

С хумор Моли отбеляза, че когато се среща с приятели, малко от тях се интересуват от личния ѝ живот или работа, а вместо това винаги я питат за преживяванията и наблюденията ѝ в Китай. „Много хора нямат достатъчно познания за Китай. Всъщност Китай разполага с напреднали технологии, дълбоко културно наследство и дълга история. Често използвам снимки, за да покажа на приятелите си един истински и красив Китай, да им препоръчам туристически дестинации и да споделям съвети за пътуване. Чувствам се, че вече съм се превърнала в посланик на туризма за Китай", каза тя със смях.

Посолството на Република Малта в Китай, освен че популяризира малтийския туризъм, активно разпространява и представя Китай пред външния свят. „Благодарение на нашата работа, все повече европейци започват да обръщат внимание на Китай и да го включват в плановете си за пътуване." Моли сподели, че политиката на Китай за едномесечно безвизово пътуване за гражданите на Малта е особено популярна. Тя вярва, че в бъдеще все повече европейски туристи ще посетят Китай.

Програмата „Открий красотата на Китай" се организира от Министерството на културата и туризма на Китай. От 2021 г. насам в нея са участвали над 500 дипломати от 107 държави. Очаква се до края на 2026 г. програмата да обхване 24 провинции. Тази година чуждестранните дипломати в Китай ще посетят последователно Пекин, Чунцин, Гуандун, Съчуан, Хубей, Шаанси и други места, където ще усетят динамиката на сливането на култура и туризъм и ще се запознаят отблизо с живите практики на китайската модернизация.