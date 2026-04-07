Китайският филмов пазар с приходи от 305 млн. юана по време на празника „Цинмин“

Според данни от онлайн платформи, към 24:00 часа на 6 април, общият бокс-офис (включително предварителните продажби) на филмите за периода на празника „Цинмин" е достигнал 305 милиона юана, а броят на прожекциите – 1,45 милиона. Това представлява нов рекорд за брой прожекции през периода „Цинмин", пише КМГ.

На различни места бяха въведени и редица мерки за субсидиране на посещения на киносалони. Преференциалните политики, съчетани с качествени филми, ефективно стимулираха интереса на зрителите и помогнаха за продължаващото повишаване на филмовия пазар в страната.