Машинист на високоскоростен влак загина, а 13 ранени във Франция при сблъсък с тежкотоварен камион

Високоскоростен влак Снимка: pixabay

Машинист на високоскоростен влак загина, след като управляваният от него влак се сблъска с тежкотоварен камион между градовете Ланс и Бетюн в Северна Франция. Тринайсет души са ранени, двама от тях тежко, предаде Франс прес, цитирана от БТА префектурата на департамента Па дьо Кале.

Инцидентът се е случил в 07:00 ч. местно време (08:00 ч. българско време), докато влакът е преминавал през железопътен прелез, посочва Ес Ен Се Еф.

Френският министър на транспорта Филип Табаро написа в социалното мрежа Екс, че ще посети мястото на катастрофата заедно с управителния директор на железниците Жан Кастекс.

Нито френските железници, нито префектурата уточниха какви са били обстоятелствата, довели до инцидента.

Ес Ен Се Еф подчерта, че движението на влаковете между Бетюн и Ланс ще бъде преустановено поне до днес вечерта.

