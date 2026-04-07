Обсъждат снемането на имунитетите на 11 гръцки депутати заради скандала със земеделските субсидии

Комисията по парламентарна етика към Гръцкия парламент заседава днес при закрити врата, за да се произнесе по искането за сваляне на имунитета на 11 депутати във връзка със случая около държавната агенция за селскостопанските субсидии ОПЕКЕПЕ, съобщи обществената телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Процедурата предвижда изслушване на засегнатите народни представители и провеждане на гласуване, след което комисията ще излезе със становище, което ще отиде за обсъждане в пленарна зала. Очакванията са тя да препоръча сваляне на имунитета, тъй като самите депутати са заявили желание да бъдат разследвани от компетентните съдебни органи, информира ЕРТ.

Искането за наказателно преследване е отправено от Европейската прокуратура и засяга предполагаеми престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз, включително злоупотреба, компютърна измама и съставяне на фалшиви документи, се посочва още в информацията.

Миналата седмица в гръцкия парламент бяха внесени две преписки, с които се иска имунитетът на гръцки депутати във връзка с разследване на Европейската прокуратура за злоупотреба с европейски субсидии. С едната се иска имунитетът на 11 народни представители, а с втората – предаването на бивш министър и бивш заместник-министър на земеделието на комисията за досъдебно производство.

Разрастването на скандала доведе и до промени в кабинета. Бившият еврокомисар Маргаритис Схинас беше назначен за министър на аграрното развитие и храните, досегашният заместник-министър Евангелос Турнас пое министерството за климатичната криза и гражданската защита, а депутатът Макариос Лазаридис положи клетва като заместник-министър на аграрното развитие.