ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай отчита динамичен ръст на потреблението по вр...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22620666 www.24chasa.bg

Най-малко 18 загинаха при въздушни удари в провинция, граничеща с иранската столица Техеран

1144
Сграда в Технологичния университет в Техеран, разрушена след ракетен удар. СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-малко 18 души бяха убити при израелско-американски въздушни атаки в провинция Алборз, граничеща с иранската столица Техеран, а други 24 жители на провинцията са били ранени, съобщи днес иранската агенция Фарс, цитирана от ДПА и БТА.

Заместник губернаторът на провинция Алборз посочи, че бомбардировките са ударили жилищни райони.

Иранската агенция ИРНА съобщи, че на синагога в Техеран са били нанесени значителни щети след въздушни удари.

Бомбардировката се е случила около 04:00 ч. местно време (04:30 ч. българско време), допълва ИРНА, като уточнява, че израелските военновъздушни сили носят отговорност за атаката.

Агенцията разпространи видеозапис, на който се вижда, че синагогата е почти напълно унищожена. Други ирански медии потвърждават, че мястото за поклонение е било напълно унищожено.

От своя страна, Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че 18 дрона са били прехванати над територията на страната в последните няколко часа.

Не се съобщава за ранени.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

