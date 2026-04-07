Експерти: Ако Тръмп изпълни заканата си към Иран, нараства рискът от масов глад

Ако Доналд Тръмп изпълни заплахата си да унищожи електроцентралите на Иран, страната може да се изправи пред хуманитарна катастрофа с огромни мащаби, предупреждават експерти. Подобен сценарий би оставил милиони хора в борба за достъп до храна и основни ресурси, пише "Дейли мейл".

Експертните оценки сочат, че разрушаването на електроенергийната инфраструктура ще засегне пряко жизненоважни системи – от водоснабдяването до болничните услуги. За близо 90 милиона души ежедневието може да се превърне в непрекъснато изпитание. Спирането на водните помпени станции би увеличило риска от разпространение на заболявания, а сривът в производството и доставките на храни може да доведе до масов глад.

По време на снощна пресконференция американският лидер заяви, че е готов да предприеме крайни действия, ако не бъде постигнато споразумение.

„Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ — и тази нощ може да е още утре. Надявам се да не се налага да го правя", каза той.

Тръмп допълни още:

„Всеки мост в Иран може да бъде унищожен до утре вечер. Всяка електроцентрала ще бъде изведена от строя — ще гори, ще експлодира и никога повече няма да бъде използвана. Говоря за пълно разрушение."

Изявленията му последваха публикация в социалната мрежа Truth Social, където той използва остър тон и дори заяви, че „вторник ще бъде денят на електроцентралите и мостовете" в Иран.

Реакцията от страна на демократите не закъсня. Лидерът на мнозинството в Сената Чък Шумър определи думите на Тръмп като „безразсъдни" и предупреди, че подобни заплахи могат да бъдат тълкувани като военни престъпления.

Освен хуманитарния ефект, анализаторите предупреждават и за сериозни икономически сътресения. Масово затваряне на предприятия, рязко нарастване на безработицата и изолация на населението без електричество и комуникации са сред очакваните последствия. В по-широк план не се изключва и вълна от терористични атаки срещу Запада.

„Ударите по електроцентрали и съоръжения за обезсоляване може да бъдат оправдавани с потенциално военно предимство, но това е изключително труден критерий за покриване и детайлите са от решаващо значение", коментира Дейвид Дж. Шефер. Според него подобни действия биха противоречали на принципа на пропорционалност в международното хуманитарно право.

Междувременно, според наличната информация, на Техеран е поставен краен срок до 20:00 ч. източноамериканско време (1:00 ч. британско време в сряда), за да предприеме действия по отношение на Ормузкия проток, преди да бъде взето окончателно решение за евентуална атака.