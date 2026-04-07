Страните от Залива призовани да предотвратят криза между САЩ и Иран

Иранският посланик в Кувейт Мохамад Тутунджи призова държавите от Персийския залив да направят всичко възможно, за да избегнат "трагедия в региона", само няколко часа преди изтичането на ултиматума на Доналд Тръмп. Президентът на САЩ заплаши, че може да унищожи ключови инфраструктурни обекти в Иран, предаде Франс прес.

"Надяваме се, че страните от региона ще използват всички свои дипломатически и политически средства, за да предотвратят трагедия в региона", заяви пред АФП посланикът.

Американският президент постави ултиматум до 20:00 часа източноамериканско време време днес (полунощ по Гринуич) Ислямската република да деблокира Ормузкия проток и предупреди, че в противен случай Иран може да бъде "унищожен за една нощ", посочва АФП, цитирана от БТА.