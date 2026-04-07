Властите в Турция задържаха 36 души по подозрения във връзки с „Ислямска държава“

2100
36 души, заподозрени във връзки с терористичната организация „Ислямска държава", в рамките на мащабна операция в Турция. Снимка: Архив

Властите в Турция задържаха 36 души, заподозрени във връзки с терористичната организация „Ислямска държава", в рамките на мащабна операция, проведена в осем от 81-те окръга на страната, съобщиха ТРТ Хабер и БТА, позовавайки се на изявление на турското министерство на вътрешните работи.

В изявлението се посочва, че в хода на операцията са проверени общо 39 адреса, намиращи се в окръзите Шанлъурфа, Диарбекир, Газиантеп, Анкара, Истанбул, Измир, Айдън и Самсун.

Задържаните при операцията лица са обвинени в членство в терористичната организация, финансиране на нейната дейност и разпространяване на пропаганда в нейна полза, посочват още от турското вътрешно министерство.

