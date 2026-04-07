Недостиг на авиационно гориво отчитат на летища в Италия

Авиокомпаниите са принудени да планират зареждането на самолетите си предварително. СНИМКА: АРХИВ

Недостиг на авиационно гориво се наблюдава на някои летища в Италия, като авиокомпаниите са принудени да планират зареждането си предварително, съобщават авиационните власти, цитирани от АПА и БТА.

След първоначално предупреждение за четири летища през уикенда, чрез системата за авиационна информация е издадено ново съобщение за летището в Бриндизи, където авиокомпаниите вече не могат да зареждат редовно и трябва да осигуряват необходимото гориво още от предходното летище.

По информация на властите наличните количества са ограничени и се запазват основно за правителствени, спасителни и медицински полети. Ограничения са въведени и на летищата в Реджо Калабрия и Пескара.

Недостигът е факт на фона на нарастваща несигурност преди летния туристически сезон.

Доставчикът „Еър Би Пи" (Air BP) вече обяви ограничени доставки за полети до летищата в Милано-Линате, Венеция, Тревизо и Болоня.

Наблюдатели свързват ситуацията с напрежението около Ормузкия проток, въпреки че италианската гражданска авиационна администрация посочва, че основната причина е традиционно засиленият трафик около Великденските празници.

Европа внася около 30 на сто от авиационното си гориво, а авиокомпании като „Райънеър" (Ryanair) и „Луфтханза" (Lufthansa) вече предупреждават за възможни последствия, ако кризата в Персийския залив продължи и през летните месеци.

Подобни затруднения са отчетени и на летища в Азия, където се доставя значителна част от петрола, преминаващ през Ормузкия проток.

