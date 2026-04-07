ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай отчита динамичен ръст на потреблението по вр...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22621124 www.24chasa.bg

ЕК призова за максимална сдържаност в навечерието на изтичането на ултиматума на Тръмп към Иран

ЕК

Европейската комисия призова за максимална сдържаност в навечерието на изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран за отваряне на Ормузкия проток.

Отхвърляме заплахите за удари по гражданска инфраструктура, това може да засегне милиони хора и да задълбочи войната, каза говорител на комисията на пресконференция, в отговор на въпроси. Призоваваме за максимална сдържаност и за защита на гражданите, както и за пълно спазване на международното право, добави той. Дипломацията е отговорът, каза говорителят.

Както БТА съобщи, Тръмп определи поставения от него краен срок на ултиматума за сключване на споразумение с Техеран като окончателен. Крайният срок изтича в 03:00 ч. българско време утре.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

