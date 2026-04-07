Има убит и ранени при стрелбата пред израелското консулство в Истанбул (Видео)

Двама полицаи бяха ранени, а трима души бяха неутрализирани чрез прострелване при опит за нахлуване в Консулството на Израел в Истанбул, съобщи онлайн изданието „Хюриет", позовавайки се на информация от истанбулската полиция. Един от предполагаемите нападатели почина вследствие на огнестрелните рани.

Тримата заподозрени са се опитали да влязат в сградата, но полицаите и охраната на входа се усъмнили в намеренията им и забелязали, че държат дългоцевни оръжия. След като полицаите им наредили да спрат, тримата нападатели открили огън. Веднага след това полицаите са простреляли двама от тях, но тримата заподозрени се скрили зад намиращ се наблизо автомобил и отново стреляли по полицаите.

След като полицаите отговорили на огъня за втори път, и третият извършител също бил ранен. На място са изпратени многобройни полицейски екипи, съобщава БТА.

В момента мерките за сигурност в района са затегнати, въпреки че и преди случая са били засилени заради опасността от инциденти около Консулството на Израел на фона на събитията в Близкия изток.