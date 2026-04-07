ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай отчита динамичен ръст на потреблението по вр...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22621177 www.24chasa.bg

Има убит и ранени при стрелбата пред израелското консулство в Истанбул (Видео)

3400
Полиция блокира улиците около израелското посолство в Истанбул, след като в района се чуха изстрели. СНИМКА: РОЙТЕРС

Двама полицаи бяха ранени, а трима души бяха неутрализирани чрез прострелване при опит за нахлуване в Консулството на Израел в Истанбул, съобщи онлайн изданието „Хюриет", позовавайки се на информация от истанбулската полиция. Един от предполагаемите нападатели почина вследствие на огнестрелните рани.

Тримата заподозрени са се опитали да влязат в сградата, но полицаите и охраната на входа се усъмнили в намеренията им и забелязали, че държат дългоцевни оръжия. След като полицаите им наредили да спрат, тримата нападатели открили огън. Веднага след това полицаите са простреляли двама от тях, но тримата заподозрени се скрили зад намиращ се наблизо автомобил и отново стреляли по полицаите.

След като полицаите отговорили на огъня за втори път, и третият извършител също бил ранен. На място са изпратени многобройни полицейски екипи, съобщава БТА.

В момента мерките за сигурност в района са затегнати, въпреки че и преди случая са били засилени заради опасността от инциденти около Консулството на Израел на фона на събитията в Близкия изток.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

35 първи страници от 35 години "24 часа" (Видео)