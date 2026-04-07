Шестима души, сред които три деца, са убити при въздушен удар край Техеран

Три деца са убити при въздушен удар край Техеран, съобщиха днес ирански медии, цитирани от ДПА и БТА.

Журналист от агенция Мехр заяви, че рано сутринта е била ударена жилищна сграда в близкия град Пардис.

Общо шест тела са открити между отломките, добавя агенцията.

Очевидци в Техеран съобщиха и за тежки бомбардировки снощи.

В Пардис, разположен източно от иранската столица, през последните 15 години бяха изградени огромни жилищни комплекси за настаняване на нарастващото население на Техеран.

Много хора от средната класа си купиха апартаменти във високите сгради там, често с надеждата за достъпни жилища и социално развитие в покрайнините на столицата.

Потребители в социалните мрежи съобщиха за няколко ракетни удара срещу Пардис, за някои от които се смята, че са използвани противобункерни бомби.

Поредните атаки бяха извършени в навечерието на изтичането на ултиматума, даден от американския президент Доналд Тръмп на Иран да приеме споразумение или да бъде подложен на масирани атаки срещу енергийната си инфраструктура. Ултиматумът изтича тази вечер в 00:00 ч. по Гринуич.