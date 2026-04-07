Иран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на високопоставен представител на Ислямската република. Те включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че атаките няма да се повторят, и компенсация за нанесените щети.

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ, ако то е само временно, заяви официалният представител.

Необходимо е трайно мирно споразумение, което да даде право на Иран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като те ще варират спрямо вида на плавателния съд, товара му и текущата обстановка, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изтичащият днес краен срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение за уреждане на конфликта, е окончателен.