Израелската армия обяви, че е завършила разполагането на по-предна линия на силите си в Ливан

Израелската армия заяви, че е завършила разполагането на по-предна отбранителна линия на силите си в Южен Ливан, в рамките на операцията срещу ливанското ислямистко движение "Хизбула", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Армията не уточни докъде точно са напреднали израелските войници на ливанска територия.

Израелски вестници съобщават, че засега Генералният щаб на израелската армия не възнамерява да разполага войници на повече от двадесетина километра на север от ливанско-израелската граница.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви на няколко пъти през последните седмици, че Израел възнамерява да създаде зона за сигурност в Южен Ливан, за да попречи на изстрелването на ракети, дронове и ракети от проиранското движение "Хизбула" срещу Северен Израел.

Израелският всекидневник "Йедиот ахронот" пише, че през идните дни се очаква армията да представи на правителството оперативен план във връзка със създаването на зона за сигурност.

Според "Аарец" засега няма планове за разполагане на израелски сили по-дълбоко в територията на Ливан. Вестникът посочва, като се позовава на военни източници, че израелските сили са достигнали линия, одобрена в оперативните планове, която включва селата, "намиращи се в зона на около 10 километра (на юг) от река Литани".