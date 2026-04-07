Установена е самоличността на нападателите пред Консулството на Израел в Истанбул

Специалните части на турската полиция са на мястото на инцидента, след като е беше чута стрелба близо до сградата, в която се помещава израелското консулство. СНИМКА: РОЙТЕРС

Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи определи като терористи извършителите на нападението днес пред Консулството на Израел в Истанбул, при което бяха ранени двама полицаи, а единият от тримата извършители почина в резултат на стрелбата.

В публикация в официалния си профил във „Фейбсук" Мустафа Чифтчи съобщи, че самоличността на терористите е установена.

„Лицата са пристигнали от Измит в Истанбул с кола под наем. Установено е, че единият от тях е имал връзки с организация, която експлоатира религията (за своите цели – бел. ред.). Другите двама терористи са братя, като единият от тях има досие за наркотици", написа Чифтчи.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек обяви, че Главната прокуратура на Истанбул вече е започнала разследване по случая, което е поверено на заместник-главен прокурор и двама прокурори.

Валията на Истанбул Давут Гюл, обяви в изявление пред медиите, че от близо две години и половина в Консулството не се осъществяват никакви дейности и в него няма служители. Той определи нападението като провокация, съобщи БТА.

